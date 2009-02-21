تاکید کاخ سفید بر ضرورت بررسی فوری مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید موضوع هسته ای ایران را مسئله ای فوری توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست تا آن را مورد بررسی قرار دهند.

گیبس که روز گذشته در جمع خبرنگاران در واشنگتن صحبت می کرد با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: گزارش ها بیانگر آن است که ایران فرصتی دیگر را از دست داده و ایران به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کند.

سخنگوی کاخ سفید درادامه گفت که ایالات متحده و متحدین این کشور نمی توانند بررسی فعالیت های هسته ای ایران را به تاخیر بیندازند.

وی درپایان اظهار داشت: این مسئله قطعاً نیازمند فوریت در رسیدگی به آن است و اینکه جامعه جهانی باید با هم فعالیت های غنی سازی ایران را بررسی کنند.