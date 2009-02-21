81 نوزاد در هر شبانه روز در همدان متولد می شوند

سید علی طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در 10 ماهه نخست سال جاری 22 هزار و 209 نوزاد در همدان شده اند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 1 و 4 دهم درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه 11 هزار و 618 نفر متولدین را پسران تشکیل می دهند، افزود: در مقابل هر 100 نوزاد دختر در سال جاری 110 پسر متولد شده است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: در این مدت از مجموع کل ولادت ها 52 و 3 دهم درصد پسر و 47 و 7 دهم درصد دختر بوده است.

وی افزود: در سال جاری 237 مورد دو قلو زائی بوده و 3 مورد نیز 3 قلو زائی به ثبت رسیده است.

مدیر کل اداره ثبت احوال همدان با اشاره به آمار وفات در استان همدان افزود: در سال جاری هفت هزار و 823 وفات در استان همدان گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه یک و یک درصد افزایش یافته است.

طباطبائی تصریح کرد: به طور متوسط در هر شبانه روز 28 نفر در استان همدان فوت کرده اند.

وی بیشترین علت فوت در همدان را بیماری های گردش خون و کمترین علت مرگ و میر را عوارض حاملگی و بیماریهای پوستی عنوان کرد.