کارگاه آموزشی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کشور در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این کارگاه آموزشی با هدف تشریح ضوابط و آیی نامه های سند توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، تبیین نقش طرحهای توسعه و عمران شهری و ناحیه ای در ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، نحوه شناسایی این مناطق و برنامه های توانمند سازی و ساماندهی این مناطق در سالن اجتماعات خانه جوان ارومیه برگزار شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در این نشست یک روزه با اشاره به عوامل و نحوه شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی گفت: سند توانمند سازی و ساماندهی اینمناطق با هدف رسیدگی به وضعیت ساکنان این مناطق و تامین عدالت اجتماعی از طریق ارتقای سطح خدمات زیربنایی و روبنایی، اعمال کنترل و نظارت های دولتی و یافتن راهکار های پیشگیرانه سال گذشته در دولت تصویب و مراحل شناسایی و مطالعات آن در استان آغاز شده است.

علی خانمحمدی کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر، ایجاد امنیت اجتماعی برای ساکنین، افزایش حس قانون پذیری و فرهنگ انضباط اجتماعی در این مناطق را از جمله رویکردهای سند توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به طرح مسکن مهر گفت: یکی از عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی و مهاجرت مردم به این مناطق نداشتن مسکن مناسب برای خانوارهای کم درآمد است که دولت نهم با اجرای طرح واگذاری زمین به اقشار کم درآمد و ساخت مسکن ارزان سعی در کنترل و سامان بخشی این روند دارد.

در این کارگاه مدیرکل دبیر خانه ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و فرمانداران و شهرداران استان آذربایجان غربی شرکت داشتند.