حمیدرضا خزائی درباره برنامه‌های نوروزی شبکه‌های مختلف رادیویی به خبرنگار مهر گفت: رادیو در سال‌های اخیر با پخش برنامه‌های مفرح و اطلاع‌رسانی به نحو مطلوب در ایام نوروز به مردم خدمت کرده است. امسال هم معاونت صدا از تجربه‌ سال‌های گذشته بهره برده و حجم برنامه‌های متنوع برای ایام نوروز را افزایش داده تا بتواند اوقات فراغت مناسب را برای شنوندگان فراهم کند.

وی در ادامه افزود: جلسات زیادی با گروه‌های طرح و برنامه هر شبکه داشته‌ایم تا رادیو با یک برنامه‌ریزی ویژه به استقبال نوروز برود. برنامه‌های نوروزی رادیو از 29 اسفند آغاز می‌شود و تا 14 فروردین ادامه دارد. با توجه به اینکه نوروز با ماه ربیع‌الاول مصادف است، تلاش کردیم برنامه‌ها متناسب با این ایام هم باشد.

قائم مقام معاونت صدا با اشاره به رادیو ایران گفت: این شبکه رادیویی با 16:30 ساعت برنامه در نوروز بیشترین سهم را در این ایام دارد و برنامه‌های نوروزی این شبکه از ساعت هفت صبح آغاز می‌شود. برنامه‌هایی همچون "مهمانی ورزش"، "موسیقی ایرانی"، "گلبانگ"، "با چهره‌های ماندگار"، "گفتگو با هنرمندان" و مروری بر رویدادهای سیاسی، اقتصادی و علمی در سال 87 از رادیو ایران روی آنتن می‌رود.

خزائی در ادامه افزود: در مجموع همه شبکه‌ها علاوه بر پخش برنامه‌های متنوع نوروزی، اطلاع‌رسانی از وضعیت آب و هوا، ترافیک و ارگان‌های بیدار از جمله درمانگاه‌ها، مراکز خدمات درمانی و ... به عهده دارند. رادیو جوان برنامه ویژه‌ای با عنوان "همراه با راهیان نور" به صورت مستقیم از شلمچه پخش می‌کند که بیشتر حال و هوای جبهه و جنگ را دارد. "نشانی" از دیگر برنامه‌های این شبکه برای ایام نوروز است.

وی درباره برنامه‌های رادیو تهران افزود: این شبکه هفت برنامه متنوع همچون "تهران تعطیلات دیروز امروز"، "بهارگشت" با محوریت تهران از ابتدا تا الان، "بهارستان" با محوریت گفتگو با هنرمندان عرصه موسیقی، "88 سال به این سال‌ها"، "ویژه ورزش"، "برگی از دفتر بهار" با محوریت تاریخچه فرهنگ و ادبیات ایران و "رادیو بهار" در ایام نوروز پخش می‌کند.

قائم مقام معاونت صدا ادامه داد: برنامه‌هایی همچون "روایت سلامت"، "دید و بازدید"، "سبز زرد قرمز"، "بهار آمد"، "اینجا بهار است"، "پیک بهار"، "طعم تندرستی" و "موج زندگی" در ایام نوروز از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. رادیو گفتگو هم از ساعت 18 برنامه‌های ویژه‌ این ایام را پخش می‌کند که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه‌های اقتصاد و گردشگری، آیین و سنت‌های نوروز در ایران و نوروزنامه اشاره کرد.

خزائی با اشاره به برنامه‌های رادیو تجارت گفت: "فصل سبز"، مرور بر رخدادهای تجاری و اقتصاد ایران در سال 87، بهار 88، بررسی بودجه 88 و ... در ایام نوروز پخش می‌شود. "مسافران نوروزی"، "کودکان قرآن بخوانید و جایزه بگیرید"، "رنگ قرآن"، تلاوت‌های ویژه و ... از رادیو قرآن روی آنتن می‌رود. رادیو‌های پیام و فرهنگ هم متناسب با این ایام برنامه‌های ویژه پخش می‌کند.

وی اشاره کرد: شبکه جهانی صدای آشنا نیز در سه کانال جداگانه برنامه‌های متنوع از جمله نوروز در ایران زمین در ایام نوروز پخش می‌کند. در مجموع همه شبکه‌های رادیویی متناسب با ماموریتی که به عهده دارند و ذائقه مخاطبان‌شان برنامه‌های مفرح تهیه و روی آنتن می‌فرستند.