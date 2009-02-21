شورایاران 60 محله شهر گرگان انتخاب شدند

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در هر محله براساس آرای مستقیم مردم دو تا چهار نفر به عنوان اعضا اصلی و علی البدل به عنوان شورایار معرفی و انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: مقرر بود این انتخابات در هر 75 محله برگزار شود که در پنج محله برگزار نشد و 10 محله نیز تجمیع شد.

وی خاطرنشان کرد: شورایاران بازوهای اجرایی، مشورتی و نظارتی برای شرای شهر در راهبرد تصمیم گیری برنامه شهر به شمار می آید.

به گفته چراغعلی، شورایاری مشارکت شهروندان در اداره امور شهر بوده و مردم خود در انجام امور مربوطه مشارکت می کنند.

عضور شورای شهر گرگان بیان داشت: این افراد و منتخبان مردم در شورایاریها تا پایان دوره سوم شورای اسلامی شهر در این سمت فعالیت می کنند.

وی مشارکت شهروندان را در اینتخابات این دوره مطلوب توصیف کرد.

انتخابات شورایاری شامگاه جمعه در شهربیش از 200 هزار نفری برگزار شد.

