طرح لپ تاپ لیزینگی برای دانشجویان کشور اجرایی شد

حمید عرب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 3 شرکت ایسوز، جونیپر و فوجیتسو زیمنس کار فروش لپ تاپ لیزینگی به دانشجویان را آغاز کرده اند و تاکنون 87 دانشگاه برای ورود به طرح لیزینگ با صندوق رفاه تفاهم نامه منعقد کرده اند و یا در حال عقد تفاهم نامه هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کار فروش لپ تاپ لیزینگی به دانشجویان کار جدیدی است مشکلات خاص خود را دارد و به عنوان مثال دانشگاهها هنوز نحوه ارسال فرم و برخورد با شرکتهای طرف قرارداد را نمی دانند.

مجرح طرح لیزینگ لپ تاپ در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه کار خرید و فروش آغاز شده و تا کنون چند دانشگاه نسبت به خرید اقدام کرده اند به مهر گفت: دانشجویان دانشگاهها تنها در صورتی که دانشگاه با صندوق رفاه دانشجویان جهت خرید لپ تاپ تفاهم نامه امضا کرده باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با اشاره به نحوه درخواست دانشجو برای خرید لپ تاپ اظهار داشت: دانشجو توسط دانشگاه به شرکت معرفی می شود و معاونت دانشجویی پس از مدتی فرم خرید را در اختیار دانشجو قرار می دهد و دانشجو می تواند برای خرید به شرکت مراجعه کند.

عرب اضافه کرد: از آنجا که بازار رایانه روز شمار است، شرکتهای طرف قرارداد را مجاب کرده ایم که به صورت ماهانه تغییر قیمت دهند.