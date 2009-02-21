واشنگتن مستقیم با تهران گفتگو کند/ ایجاد دفترحافظ منافع گامی به جلوست

به گزارش خبرگزاری مهر، " دیوید آلبرایت " بازرس سابق تسلیحاتی سازمان ملل در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا و روزنامه نیویورک تایمز، خاطرنشان کرد: گفتگوی مستقیم آمریکا با ایران الزامی است واین گفتگو باید دربخشهای متعدد صورت گیرد. آمریکا باید به دیپلماتهای خود اجازه دهد تا با ایرانیها در سراسر جهان تعامل کنند.

وی افزود: ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران گامی به طرف جلو است، اما به یک تصمیم گیری اساسی تر نیاز است و این مسئله اساسی تراین است که آیا آمریکا اجازه مذاکرات با ایران را خواهد داد؟ این مسئله امکان آزادی بیشتر را برای تصمیم بعدی فراهم می کند.

آلبرایت تصریح کرد: شاید برخی می گویند که ما مذاکرات در سطح متوسط و به شکل مخفیانه را به جای نوعی رویکرد در سطح نمایندگان رده بالا آنهم به شکلی مشهود را با ایران آغاز کنیم. وقتی که کسی شما را نگاه می کند، مذاکره سخت تر می شود ، اما تا زمانی که اجازه انجام این مذاکرات در سطح دولت با دولت وجود نداشته باشد و مکانیسم هایی برای انجام آن ایجاد نشود، نمی توان هیچ یک از این دو راه را در پیش گرفت.

وی با رد هرگونه اقدام نظامی علیه ایران و بعید بودن هر گونه تاثیر آن گفت: فکر نمی کنم که کسی خواستار این اقدام باشد و حتی در این مورد نیز ممکن است نتوان ایران را از ساخت سلاح هسته ای (!) متوقف کرد . از این رو من همچنان می گویم که اقدام نظامی شدنی نیست.

آلبرایت افزود: آمریکا می تواند با روسیه تعامل کند به گونه ای که موضع آن در مقابل روسیه چندان به شکل مقابله نباشد تا ببیند که آیا در چنین صورتی مسکو در موضوع هسته ای ایران کمک بیشتری خواهد کرد یا خیر. رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت بوش در قبال روسیه مسلماً کارساز نیفتاد ، زیرا اگر تنشها با مسکو افزایش یابد، احتمال ضعیفی وجود دارد که آنها در موضوع هسته ای ایران کمک کنند. بنابراین این کار( تعامل با روسها) ارزش امتحان کردن را دارد.

وی همچنین به زعم خود و بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: احتمالاً ایران در سال جاری میلادی اورانیوم غنی شده در سطح پایین را به مقدار کافی جمع خواهد کرد تا به توانایی برای ساخت یک سلاح هسته ای دست یابد.