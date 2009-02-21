200 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ایلام واگذار شد

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از این تعداد واحد مسکونی 170 مورد به مددجویان شهری و 30 مورد نیز مربوط به مسکن مددجویان روستایی بوده است.

وی بیان داشت: میانگین زیربنای هر یک از واحدهای مسکونی 60 متر می باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه مبلغ هزینه شده برای هر واحد مسکونی شهری 60 میلیون ریال تسهیلات بانکی بوده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این مبلغ 60 میلیون ریال نیز توسط کمیته امداد استان کمک بلاعوض شده است.

ابراهیمی عنوان کرد: در سال جاری عزم جدی کمیته امداد برای رفع شدن مشکل مسکن مددجویان بوده است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.