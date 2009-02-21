آزاداندیشی ضرورتی حیاتی برای انسان امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، عادل فلاح معاون وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت در همایش پنج روزه "آزاداندیشی و گفتگو" در کویت که از دیروز جمعه 2 اسفندماه در کویت آغاز شده، با اشاره به اینکه آزاداندیشی و گفتگو از اصول اساسی و اصلی اسلام است که حضرت محمد (ص) در شیوه و سبک خود از آن بهره مند می شد، اظهار داشت: مؤسسات و افراد مختلف باید فرهنگ گفتگو را به صورت هدفمند و منضبط اشاعه دهند.

فلاح با بیان اینکه آزاداندیشی و گفتگو موضوعی اسلامی است و ضرورتی حیاتی برای انسان امروز است، تصریح کرد: در جهان امروز که اختلاف میان افراد، گروهها و نهادهای مختلف وجود دارد، گفتگو بهترین شیوه برای رفع اختلافات است و تا حدود زیادی می تواند دیدگاههای مختلف را به هم نزدیک کند.

وی از همه مؤسسات و مجامع خواستار تشریک مساعی در بیداری و اطلاع رسانی برای اشاعه اسلام بر اساس گفتگو شد و برگزاری نشستها و همایشهای مختلف را زمینه ساز این گفتگوهای سازنده عنوان کرد.

فیصل یحیی رئیس کمیته برنامه های همایش با اشاره به اینکه گفتگو منجر به ایجاد تمدن می شود، یادآور شد: تمدن زینت جوامع اسلامی بوده و منجر به فعالیتهای سازنده انسان و اندیشه او و ضرورت فهم دیگران و ایجاد تفاهم و همکاری میان افراد مختلف می شود.

همایش "آزاداندیشی و گفتگو" با حمایت وزارت دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت از دیروز جمعه 2 اسفند ماه طی 5 روز در کویت برگزار می شود و اندیشمندانی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی چون عربستان، کویت، الجزایر، یمن، آمریکا به منظور بررسی راهکارهای دستیابی به تفاهم از طریق گفتگو به دور از تعصب و یک جانبه گری در آن مشارکت می کنند.