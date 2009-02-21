اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار برای انجام عملیات عمرانی در فرودگاه همدان

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال جاری بیشترین اعتبارات عمرانی فرودگاههای کشور بعد از فرودگاه‌ امام خمینی(ره) در تهران، به فرودگاه همدان اختصاص یافته است.

امیری به بازسازی واحد الکترونیک واحد مراقبت پرواز، واحد شبکه پیام‌های هوانوردی و احداث و تجهیز کامل واحد ایمنی زمینی فرودگاه همدان اشاره کرد و گفت: بازسازی و ساماندهی تعمیرگاه خودرو، نمازخانه‌ها، مأمورسراها و بازسازی محوطه منازل سازمانی از جمله اقدامات عمرانی انجام شده در این فرودگاه است.

وی مرمت و بازسازی کامل دیوارهای ضلع جنوب غربی فرودگاه و تعریض و آسفالت جاده دسترسی سایت VOR به طول 10 کیلومتر از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه عنوان کرد و گفت: بازسازی کامل موتورهای برق اضطراری و تحویل دو دستگاه موتور برق اضطراری جدید با قدرت KW 320 نیز در این مدت انجام شده است.

مدیر فرودگاه همدان رونق گردشگری را در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تأمین حمل‌ونقل مسافر دانست و با بیان اینکه فعالیت فرودگاه همدان در برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی و میزبانی شهر همدان در این زمینه مؤثر است، خاطرنشان کرد: پایانه فرودگاه همدان بهترین پایانه فرودگاه غرب کشور محسوب می‌شود.

وی فرودگاه همدان را دارای مرز هوایی اعلام کرد و افزود: این امتیاز باعث بین‌المللی بودن فرودگاه همدان شده است.

امیری به افزایش تعداد پروازها از 2 پرواز به 7 پرواز در هفته از فرودگاه همدان اشاره کرد و با بیان اینکه عملیاتی کردن پروازهای برون‌مرزی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: اواخر سال آینده شاهد پروازهای برون‌مرزی از فرودگاه همدان خواهیم بود