به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی طباطبایی به مناسبت فرارسیدن هفته وقف (30 بهمن تا ششم اسفند) با بیان اینکه وظیفه این صندوق احیای موقوفات و اجرای کارهای عمرانی و درآمدزایی موقوفات است تصریح کرد: این صندوق در هفته وقف 17 پروژه عمرانی در 51327 متر مربع زیربنا در استانهای مختلف را به بهره برداری می رساند.

وی افزود: این پروژه ها شامل انتقال آب سه حلقه چاه به درون سیستم، طرح آبیاری تحت فشار 256 هکتاری مزرعه، طرح انتقال آب سه حلقه چاه در استان مرکزی، مجتمع صنعتی منیرالسلطنه در تهران، آموزشگاه ایتام پاکدشت در تهران، مجتمع درمانی تجاری در کرمان و برخی پروژه‌های مسکونی در خوزستان، کرمان، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی ، فارس و مازندران است که عواید حاصل از آن به مصرف نیات واقفین خیراندیش می‌رسد.

طباطبایی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین کلنگ احداث 28 پروژه عمرانی شامل احیای موقوفات و زمین‌های مخروبه موقوفه‌های مستهلک در 12 استان در این ایام بر زمین زده می‌شود.

مدیر عامل صندوق عمران موقوفات کشور همچنین تصریح کرد: درآمد حاصل از پروژه‌های مشارکتی زیر نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صرف احیای موقوفات و بقاع متبرکه کشور می شود.