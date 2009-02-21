۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

"کافه پیانو" و "قاعده بازی" در میان نامزدهای رمان جایزه غنی‌پور

هشتمین جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور نامزدهای دریافت جوایز برترین رمان‌های منتشر شده در سال 1386 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان‌های "قربانی باد موافق" نوشته محمد طلوعی، "مفید آقا" تالیف مرتضی کربلایی‌لو، "قاعده بازی" کاری از فیروز زنوزی جلالی، "انجمن مخفی" نوشته احمد شاکری و "کافه پیانو" نوشته فرهاد جعفری نامزدهای دریافت جوایز برترین‌ رمان‌ منتشر شده در سال 86 شدند.

احمد بیگدلی، محمدرضا بایرامی و فرخنده حق‌شناس داوری آثار داستانی و رمان رسیده به هشتمین دوره از این جایزه را در دو بخش بزرگسال با موضوع آزاد و دفاع مقدس بر عهده داشتند و علیرضا متولی، خسرو باباخانی و طاهره ایبد نیز در بخش نوجوان آثار ارسالی را داوری کرده‌اند.

هشتمین دوره از جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور روز دوشنبه دوازدهم اسفندماه و از ساعت 16:30 در مسجد نور واقع در میدان جهاد (فاطمی) برگزار می‌شود.

