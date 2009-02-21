به گزارش خبرگزاری مهر، رمان‌های "قربانی باد موافق" نوشته محمد طلوعی، "مفید آقا" تالیف مرتضی کربلایی‌لو، "قاعده بازی" کاری از فیروز زنوزی جلالی، "انجمن مخفی" نوشته احمد شاکری و "کافه پیانو" نوشته فرهاد جعفری نامزدهای دریافت جوایز برترین‌ رمان‌ منتشر شده در سال 86 شدند.

احمد بیگدلی، محمدرضا بایرامی و فرخنده حق‌شناس داوری آثار داستانی و رمان رسیده به هشتمین دوره از این جایزه را در دو بخش بزرگسال با موضوع آزاد و دفاع مقدس بر عهده داشتند و علیرضا متولی، خسرو باباخانی و طاهره ایبد نیز در بخش نوجوان آثار ارسالی را داوری کرده‌اند.

هشتمین دوره از جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور روز دوشنبه دوازدهم اسفندماه و از ساعت 16:30 در مسجد نور واقع در میدان جهاد (فاطمی) برگزار می‌شود.