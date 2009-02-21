امسال یک میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی در نیشابور تولید شد

علی دهباشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: شهرستان نیشابور با دارا بودن رتبه اول تا سوم سطح زیر کشت در 44 محصول و کشت 52 محصول از قبیل ذرت، گندم، جو و پنبه از جایگاه خوبی برخوردار است همچنین از نظر عملکرد در 49 محصول زراعی و باغی به عنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی استان به شمار می رود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اظهار داشت: نیشابور در سال گذشته مقدار 261 هزار تن ذرت علوفه ای، 89 هزار تن گندم و جو، 45 هزار تن گوجه فرنگی، 44 هزار تن سیب درختی، 22 هزار تن آلو، 19 هزار تن سیب زمینی و 16 هزار و 520 تن پنبه تولید کرد.

وی اضافه کرد: شهرستان نیشابور با تولید روزانه حدود 420 تن شیر خام مقام اول استان را دارد و دارای 12 کارخانه صنایع لبنی بوده و یکی از قطب های مهم صنعت لبنیات در کشور محسوب می شود.

دهباشیان خاطرنشان کرد: به طور متوسط در سال 8 هزار و 824 تن گوشت قرمز، 153 هزار تن شیر خام، 13 هزار و 778 تن مرغ، 2 هزار و 415 تن تخم مرغ، 100 تن ماهی و 73 تن عسل تولید می شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با بیان اینکه ما تلاش می کنیم تا در جهت اقتصادی کردن فعالیت های راندمان تولید محصولات گام برداریم توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی و نیمه صنعتی را از جمله سیاست های کاری جهاد کشاورزی ذکر کرد.