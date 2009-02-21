دربی مشهد از دربی تهران چیزی کم ندارد/ با 5 امتیاز دیگر در لیگ برتر می مانیم

علی حنطه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: این برای دومین بار است که دو تیم مشهدی ابومسلم و پیام در لیگ برتر به مصاف هم می روند. اما قدمت بازی این دو تیم به سال‌ها پیش باز می گردد. برای ما مشهدی‌ها دربی شهرمان چیزی از دربی تهران کم ندارد. از نظر حساسیت و اهمیت حتی می توان بازی ما را همپای دیدار استقلال و پرسپولیس دانست.

وی با ابراز امیدواری از برتری تیمش در بازی مقابل پیام مشهد یاد کرد و گفت: پس از بازی خوبی که مقابل پرسپولیس انجام دادیم، توانستیم تمرینات خوبی را پشت سر بگذاریم. تیم ما در بازی رفت مغلوب پیام شده است و فردا تماشاگر و هوادار ابومسلم از ما پیروزی می خواهد. ما فردا باید خواسته آنها را برآورده کنیم تا ضمن جبران شکست بازی رفت در جدول رده بندی هم صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: تیم ما برخلاف تیم پیام اگر از هفت بازی آینده چهار یا پنج امتیاز کسب کند، صددرصد در لیگ برتر ماندنی خواهد شد. با این وجود سرنوشت خود را به اما و اگر نمی سپاریم و با هدف ارتقا جایگاه خود در جدول رده بندی به مصاف حریفان خواهیم رفت.

حنطه خاطرنشان کرد: اهمیت بازی مقابل پیام و کسب سه امتیاز این بازی را برای بازیکنان تیم ابومسلم شرح داده‌‎ایم بازیکنان با درک شرایط این بازی به میدان خواهند رفت و حساسیت‌های مسابقه کیفیت کار آنها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

وی درخاتمه با اشاره به شرایط شهاب گردان در تیم ابومسلم مشهد، گفت: این بازیکن با باشگاه ابومسلم قرارداد دارد. اما به علت تخلفی که در بازی با پرسپولیس مرتکب شده است جدا از دیگر بازیکنان بصورت اختصاصی زیر نظر مربی دروازه بانهای ابومسلم به تمرینات خود ادامه می دهد.

دیدار ابومسلم مشهد - پیام خراسان درچارچوب هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار خواهد شد.