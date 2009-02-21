مسیر تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: نمایندگان فدراسیون جهانی دوچرخه سواری UCI در بیست و چهارمین تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری آذربایجان نیز معرفی شدند.

به گفته وی، سکان دورلن به همراه باری برود هر دو از کشور کرواسی به ترتیب نماینده فدراسیون جهانی و مبارزه با دوپینگ خواهند بود.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت : بیست و چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان از 11 تیر ماه با یک ماه تغییر استارت خواهد خورد.

فخاری تصریح کرد: مکاتبات لازم با فدراسیون جهانی دوچرخه سواری انجام یافته و در تقویم فدراسیون جهانی دوچرخه سواری تغییر زمان برگزاری تور نیز لحاظ شده است.

وی یادآور شد: مسیر تور مشخص شده ولی رایزنی های وزارت امور خارجه در مسیر نخجوان باقی مانده که در روزهای آینده طی جلسات با وزارت امور خارجه و مسئولین نخجوان موانع موجود برطرف خواهد شد.

فخاری در ادامه اظهار داشت : اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی مصمم است در آینده اجرای تور بیست و چهارم دوچرخه‌سواری آذربایجان را با روش‌های جدید تجربه کند.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با بیان اینکه روز 11 تیر ماه پرولوگ این تور در تبریز برگزار خواهد شد ادامه داد: رکابزنان روز 12 تیر مسیر تبریز به ارومیه ، 13 تیر ارومیه به شبستر ، 14 تیر تبریز به جلفا ، 15 تیر جمهوری نخجوان ، جلفا استکانلو و 16 تیر مرحله نهایی کلیبر به تبریز را رکاب خواهند زد.

وی همچنین تاکید کرد: یکی از سیاست‌های اصلی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در برگزاری دوره‌های بعدی تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری آذربایجان تغییر ذهنیت برخی از تیم‌های خارجی نسبت به ایران و این تور است.

به گفته وی در این گام جایزه تور آذربایجان را 3 برابر افزایش یافته تا تیمهای قدر و قوی تری در قدیمی ترین تور دوچرخه سواری ایران حضور یابند.

وی گفت: کارشناسان فنی در تدوین متدها و روش‌های نوین، نقاط قوت و ضعف دوره‌های گذشته تور دوچرخه‌سواری آذربایجان را با هدف تقویت نقاط قوت واصلاح نقاط ضعف، مورد توجه قرار داده اند و مسیر تور بیست و چهارم نیز مشخص شده است.