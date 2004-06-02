رمز موفقيت امام ، عمل بر اساس خواست خدا بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني "رسا" آيت الله علوي گرگاني افزود: امام (ره) جلب رضايت خدا را در پيش گرفتند و هر جايي كه تشخيص دادند وظيفه چيست كوتاهي نكردند و وظيفه خود را انجام دادند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: امام (ره) مي فرمودند كه اگر من وظيفه را تشخيص دهم در انجام آن با احدي تعارف ندارم و اين جمله را چندين بار تكرار كردند كه حتي اگر از نزديك ترين افراد خود من قصور يا اشتباهي داشته باشند گذشت نمي كنم، مساله دين تعارف بردار نيست و در همه موارد بايد ديد خدا چه مي خواهد.

آيت الله علوي گرگاني با بيان اين مطلب كه خداوند با متقين است گفت : بنابر همين وعده قرآني ، خدا هم امام را كمك كرد تا نظام جمهوري اسلامي را به پيروزي رساند اين كشور را با آن اوضاع از دست دشمن نجات داد و حالا بايد ببينيم در برابر اين امانت چه وظيفه اي داريم. اين درست نيست كه به مروز زمان ببينيم چهره مقدس اسلام كمرنگ شود.

وي در ادامه به عملكرد مجلس در دوره قبل اشاره كرد و گفت: متاسفانه مجلس مصوباتي داشته است كه اصلا در شأن آن نبود و اصلا مربوط به آن نيست؛ مثل مساله ارث و ديه كه اينها مسائل فقهي است و بررسي اين مسائل به عهده فقهاي شيعه است.

وي همچنين خاطرنشان كرد: امروز مباحثي مي شود و وقايعي اتفاق مي افتد كه اگر مرحوم امام در قيد حيات بودند شايد خيلي اظهارناراحتي مي كردند، همان طور كه رهبر عزيزمان در حال حاضر اظهار ناراحتي مي كنند.

وي در ادامه يادآور شد: من نزد امام (ره) سالها شاگردي كردم و در دوران انقلاب و بعد از آن در خدمت ايشان بودم و ما هر چه داريم از بركت آن بزرگوار است.

آيت الله علوي گرگاني افزود: ما مديون حكومت اسلامي هستيم نه اينكه طلبكار باشيم، ما مديون خون آن جواناني هستيم كه به جبهه رفته، شهيد شدند و اين امانت را به دست ما رساندند.

وي در پايان گفت: اميدواريم با حسن سليقه مسوولان و با نظارتي كه رهبر عزيزمان دارند با گذشت زمان مشكلات برطرف شود و يك مملكت خداپسند داشته باشيم و امام زمان (عج) از ما راضي باشند.