استقبال نسبی تماشاگران از آثار تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر با پایان جشنواره تئاتر فجر و در روزهای پایانی سال 87 میزبان پنج اثر نمایشی است که در سالن‌های مختلف به صحنه رفته‌اند.



اولین اجراهای آثار به صحنه رفته به خاطر همزمانی با جشنواره فیلم فجر چندان مورد استقبال قرار نگرفت. با این وجود انتظار می‌رفت نمایش‌های "کابوس‌های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو" نادر برهانی‌مرند و "کوکوی کبوتران حرم" علیرضا نادری به زمستان تئاتر ایران حال و هوایی خاص بدهند، اما آمار مخاطبان مجموعه حاکی از استقبال نسبی تماشاگران و مخاطبان از این نمایش‌هاست.

نمایش "آمادئوس" منیژه محامدی که اجرای آن از 15 بهمن در تالار 579 نفری اصلی آغاز شده تا امروز با مجموع 18 اجرا میزبان سه‌ هزار و 773 تماشاگر بوده است. ارژنگ امیرفضلی، مهوش افشارپناه و محمد اسکندری از بازیگران این نمایش هستند که بر مبنای نمایشی از پیتر شفر روی صحنه رفته است.

نمایش "کوکوی کبوتران حرم" نوشته و کار علیرضا نادری نیز از 14 بهمن در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفت و تاکنون با مجموع 19 اجرا یک هزار و 198 تماشاگر داشته است. افسانه ماهیان، بهناز جعفری، ژاله صامتی، ناهید مسلمی، شبنم مقدمی، شهره سلطانی و سهیلا صالحی از جمله بازیگران "کوکوی کبوتران حرم" هستند.

نمایش "کابوس‌های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو" نوشته و کار نادر برهانی‌مرند هم از 14 بهمن‌ماه در تالار 115 نفری قشقایی به صحنه رفته و تا به امروز با مجموع 19 اجرا پذیرای یک هزار و 446 تماشاگر بوده است. علی سرابی، مجید صالحی، امیر جعفری، امیررضا دلاوری، ریما رامین‌فر، افسانه ماهیان، ستاره پسیانی و شیوا ابراهیمی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش "آوا" به کارگردانی احمد ایرانی‌خواه نمایش دیگری است که از 14 بهمن‌ماه در تالار 103 نفری سایه اجرای خود را آغاز کرده و با مجموع 19 اجرا 652 تماشاگر داشته است. علی زرینی، احمد ایرانی‌خواه، الهام جعفرنژاد، توماج دانش‌بهزادی و بهنوش ناصرپور بازیگران نمایش "آوا" هستند.

نمایش "خواب بی‌وقت حوریه" عباس غفاری نیز که از 17 بهمن‌ماه در کارگاه نمایش به صحنه رفته تا امروز با 14 اجرا میزبان 402 تماشاگر بوده است. تبسم هاشمی، مریم معینی و رویا میرعلمی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.