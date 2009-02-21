آرشاوین می تواند پله و مارادونا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، آرسن ونگر معتقد است آرشاوین قادر است به بزرگمرد کوچک آرسنال تبدیل شود و این تیم را به جاده موفقیت بازگرداند.

آرشاوین امروز در دیدار با ساندرلند که در ورزشگاه امارات برگزار می شود نخستین بازی خود را برای توپچی ها به انجام می رساند.

ونگر گفت: آنچه در فوتبال عجیب است این است که همه مردم به اندازه بازیکنان نگاه می کنند. اما اگر به بهترین بازیکنان جهان نگاهی بیاندازید می بینید که کوتاه قامت ها در فوتبال جایگاه ویژه ای داشته اند. مارادونا 168 سانتی متر بوده و پله 167 سانتی متر بلندی داشته است.

وی افزود: ما بازیکنانی نظیر او داشته ایم. فردی لیونبرگ یکی از این بازیکنان است که همواره خلاقیت های تاثیرگذاری در تیم ما داشته است.