حوزه وزارت بهداشت نیاز به یک انقلاب اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا محمدی در نشست هم اندیشی تدوین الگوی ایرانی - اسلامی نظام سلامت که صبح امروز در بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد ، گفت: سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه که عمدتا در حوزه های مختلف سیاست گذاری شده است تکیه بر انسان سالم دارد و راهکارهای لازم را اشاره کرده است که بایستی برای رسیدگی به یک الگوی کار آمد تمام این مسائل در کنار هم باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: وضع موجود نظام سلامت کشور نه تنها برای متخصصین ، پزشکان و تحصیل کنندگان این حوزه بلکه برای بیماران نیز مناسب نیست.

به گفته آقا محمدی حرکت در جهت رسیدن به اصل مطلوب باید ازاقدامات اساسی در کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه اوایل پیروزی انقلاب بحث پزشکان هندی و بنگلادشی در کشور برای درمان امراض بسیار ساده قابل توجه است، افزود: با تلاشهایی که در 30 سال گذشته صورت گرفته است در حوزه سلامت و بهداشت و درمان بهبود بسیاری حاصل کرده ایم.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تصریح کرد: با توجه به وجود تعداد زیاد پزشک و وضعیت مناسبت اقتصادی در نتیجه امکان پرداختن به سلامت مردم کاملا وجود دارد ولی در بر خلاف این اقتصاد، این حوزه خوب نمی چرخد و پزشکان و بیماران راضی نیستند.

آقا محمدی با اشاره به اینکه سیستم غلط طراحی شده عامل اصلی در ایجاد مشکلات است،گفت: با توجه به اهمیت این حوزه در برنامه پنجم توسعه با این پتانسیل های بزرگی که در کشور وجود دارد می توانیم حرکتهای مفیدی انجام دهیم .

وی خاطرنشان کرد: کمبود منابع درحوزه پزشکی چندان وجود ندارد اما مدیریت نامناسب این منابع مشهود است که این امر منجر به عدم رضایت مردم از این خدمات است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای ساده این است که بیمه های درمانی رقابتی بشود.

آقا محمدی افزود: باید هزینه مورد درخواست حوزه سلامت را از نظام مطالبه کنیم و یک شبکه مطمئنی برای سلامت مردم ایجاد کنیم تا این قدر نابسامانی در زندگی مردم وجود نداشته باشد.