چتر حمایتی جشنواره شعر فجر بر سر همه شاعران کشور گسترده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هدایتخواه با بیان این مطلب گفت: یکی از محاسن مهم جشنواره شعر فجر در مقابل دیگر جشنواره‌ها شناسایی استعدادهای نهفته و محروم از سراسر کشور است، به این گونه که جشنواره شعر فجر تنها مختص به پایتخت‌نشین‌ها یا شاعران شهرهای بزرگ نیست، بلکه شاعران مناطق محروم کشور را نیز پوشش می‌دهد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس افزود: جشنواره شعر فجر در ایجاد انگیزه برای حضور در عرصه فعالیت‌های فرهنگی به ویژه ترویج شعر و ادب انقلاب تأثیر‌گذار است. جشنواره شعر فجر زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای مختلف و فرصتی است برای هنرمندان در عرصه‌های مختلف جهت برقراری رقابتی سالم که منجر به ارتقای سطح ادب و فرهنگ ملی ایرانیان می‌شود.

وی ادامه داد: برای رفع چالش‌هایی که ممکن است جشنواره‌ای مانند شعر فجر با آن روبرو باشد، باید حمایت‌های دولتی از این جشنواره را بیشتر کنیم، از طرف دیگر در تبلیغات وسیع، این جشنواره را به همه آحاد مردم جامعه بشناسانیم و از افراد حقوقی مرتبط با عرصه فرهنگ برای شرکت در آن دعوت به عمل آوریم.

هدایتخواه با اشاره به بخش بین‌الملل جشنواره شعر فجر افزود: بخش بین‌الملل جشنواره شعر فجر در راستای ارائه و اشاعه ارزش‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دنیا نقش بسزایی دارد و حضور هنرمندان و فعالان عرصه‌های فرهنگ و هنر خارجی در این جشنواره فضای فرهنگی انقلاب را در دید جهانیان نمایش می‌دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بررسی ادبیات مقاومت دیگر کشورهایی که در عرصه مبارزه حضور داشته‌اند، به رشد و ارتقای ادبیات انقلاب و هنرمندان کشور ما کمک می‌کند، بنابراین برگزاری جشنواره شعر فجر فرصت خوبی برای تبادل آراء و اندیشه‌های شاعران در سطح جهانی است.

مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین المللی شعر فجر 10 اسفند ماه سال جاری در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.