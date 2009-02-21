پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم، در تاریخ 20 و 21 اسفند ماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت 7:30 دقیقه روز سه شنبه با حضور تمامی اعضای این مجلس برگزار میشودد.
پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم، اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم، در تاریخ 20 و 21 اسفند ماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت 7:30 دقیقه روز سه شنبه با حضور تمامی اعضای این مجلس برگزار میشودد.
نظر شما