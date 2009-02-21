پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم، در تاریخ 20 و 21 اسفند ماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت 7:30 دقیقه روز سه شنبه با حضور تمامی اعضای این مجلس برگزار می‌شودد.