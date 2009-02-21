علیاکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بن نقدی 120 هزار تومانی مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی همراه با عیدی که میزان آن هنوز به صورت قطعی مشخص نشده نهایت تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.
پرداخت بن و عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی که بالغ بر یک میلیون و 300 هزار نفر را شامل میشود همواره در سالهای گذشته با تاخیر پرداخت شده است. سال گذشته عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی معادل بازنشستگان کشوری 200 هزار تومان تعیین شد.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: منابع پرداخت بن و عیدی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی تامین شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
به گفته خبازها، میزان عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی معادل میزانی است که برای بازنشستگان دولت تعیین شده است اما هنوز این امر قطعی نیست.
تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت یکی از موارد مورد انتقاد قشر بازنشسته است که رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران در این باره گفت: بیش از یکسال از تکمیل نمودن فرمهای سهام عدالت میگذرد اما هنوز از پرداخت سود سهام خبری نیست.
خبازها از وزارت دارایی خواست تا پایان سال جاری تکلیف سود سهام عدالت بازنشستگان تامین اجتماعی را مشخص کند.
