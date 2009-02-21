سمینار معرفی تصفیه فاضلاب به روش بیولاک در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پرورش پیش از ظهر امروز در حاشیه این سمینار افزود: سمینار فوق با هدف استفاده از روشهای نوین در امر تصفیه فاضلاب برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تصریح کرد: کاربرد روشهای نوین در جهت تصفیه فاضلاب و اصلاح راه کارهای سنتی در این خصوص به یک نیاز برای تامین آب شرب سالم برای شهروندان بدل شده است.

وی گفت: بیولاک روشی جدید برای تصفیه فاضلاب با پساب مناسب است که در مساحت و زمین کمتری انجام می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: مقایسه بیولاک با روشهای دیگر تصفیه، ارزیابی اقتصادی این روش، اطلاعات مربوط به میزان مصرف انرژی و سرمایه گذاریهای اولیه زمین از دیگر اهداف این سمینار بوده است.

وی کاربرد این روش را از جمله راهکارهای بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله آلمان، چین و هند عنوان کرد و اظهار داشت: اعمال این روش در تصفیه فاضلاب باعث کیفیت بالای پساب خروجی، کاهش چشمگیر سرمایه گذاری اولیه، بازده فوق العاده انرژی، نگهداری و بهره برداری آسان و قابلیت استفاده سریع و کم هزینه در ارتقای لاگون های تصفیه موجود در کشور خواهد شد.

سمینار آموزش معرفی تصفیه فاضلاب به روش بیولاک(Biolak) با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد و انجمن متخصصان آبفای کشور برگزار شد.