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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

فراخوان کمیته المپیک /

البسه متحدالشکل برای تیم های ملی طراحی می شود

البسه متحدالشکل برای تیم های ملی طراحی می شود

کمیته ملی المپیک کشورمان با همکاری کارشناسان، دانشگاهیان و متخصصین امر ، اقدام به طراحی لباسی واحد و متحد الشکل برای کلیه تیم های ملی کشورمان می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت حضور شایسته ملی پوشان کشورمان در میادین بین المللی و پوشش هماهنگ برای تیم های ملی در کلیه رشته های ورزشی، کمیته ملی المپیک کشورمان طی فراخوانی به دانشگاه ها، کارشناسان و متخصصینی که در زمینه طراحی و دوخت لباس فعالیت دارند اعلام کرد که در نظر دارد لباسی متحد الشکل ، واحد و مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی را طراحی و در اختیار فدراسیون ها قرار دهد.

بر پایه این گزارش، با انجام این طرح، لباسی هماهنگ ، یک شکل و یکرنگ در اختیار ملی پوشان کلیه رشته های ورزشی قرار خواهد گرفت که ضمن نشان دادن هویت، اصالت، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، نظم و هماهنگی ویژه ای را به تیم های اعزامی به میادین بین المللی خواهد داد.

کد مطلب 837528

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