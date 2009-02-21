2 هزار گفتمان جوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر گفتمان جوان و اندیشه جوان سال 1382 در راستای گسترش فرهنگ دینی و انقلاب اسلامی در مجموعه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تأسیس شد.
این دفتر با هدف ایجاد و برگزاری گفتمانها و همایشهایی در موضوعات و قالبهای مختلف بر آن است که در حد خود در فرهنگسازی سهیم باشد .
دفتر گفتمان جوان دارای چند ویژگی مهم و کلیدی است از جمله مخاطب قرار دادن نسل جوان و دانشجو؛ برپایی گفتمان در زمینههایی که مورد نیاز جامعه است، اعم از دینی، اجتماعی، سیاسی؛ اختصاص مخاطبان این جلسات به طیفهای مختلف موجود در جامعه مانند حوزههای علمیه، دانشگاهها، بسیجیان، قشر روشنفکر جامعه .
گسترش فرهنگ دینی و انقلاب اسلامی، ایجاد انگیزه تحقیق و آموزش در دانشگاهها، ارتقای سطح بینش و شناخت در دانشگاهها، ایجاد بستر مناسب برای استفاده از اساتید مجرب، فرهنگسازی در جامعه توسط دفتر گفتمان، برطرف کردن شبهات مذهبی فرهنگی و سیاسی، ایجاد شور سیاسی و پررنگ کردن ارزشهای انقلاب اسلامی و ایجاد انس با روحانیت و نیروهای مؤثر در انقلاب اسلامی از جمله اهداف برگزاری این گفتمانها است .
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