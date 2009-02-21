تاسیس صندوق حمایت از فوتبال در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، بهنام رضوانی پیش از ظهر امروز در جمع اعضای هیئت فوتبال بناب افزود: این طرح پیشنهادی معقول در جهت جذب حمایت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تامین هزینه های فوتبال در بناب خواهد بود.

وی با تاکید بر جلب مساعدت صاحبان صنایع و بزرگان ورزش دوست شهرستان بناب ادامه داد: امیدواریم هیئت فوتبال بناب بتواند با تشکیل یک تیم قوی از جوانان این شهرستان در عرصه فوتبال استان و کشور جایگاه مناسبی برای خود به دست آورد.

رضوانی با اشاره به اهمیت توجه به تیم های پایه در فوتبال گفت: در حال حاضر ایجاد و راه اندازی مدارس فوتبال برای شکوفایی استعدادهای جوان در این شهرستان از نیازهای ضروری به شمار می آید.

هیئت فوتبال این شهرستان طی گزارشی، بزرگترین مانع رشد این ورزش در بناب را مشکلات مالی دانسته و پیشنهاد کرده است به منظور حل این مشکل صندوق حمایت از ورزش فوتبال در این منطقه تشکیل و برای جذب مساعدت و مشارکت بخش خصوصی در جهت رشد و توسعه حرفه ای ورزش فوتبال تدابیر لازم به عمل آید.

در پایان این جلسه مقرر شد در آینده ای نزدیک جلسه ای با حضور فرماندار، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و صاحبان صنایع و دیگر افراد توانمند و صاحب انگیزه برای مشارکت در این امر مهم، تشکیل شود و قدمهای اساسی برای آغاز این حرکت ارزنده برداشته شود.