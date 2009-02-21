رسیدگی به شکایت پاس از خسرو حیدری همزمان با دیدار برابر استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پاس همدان برای دریافت مطالبات خود از خسرو حیدری به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال متوسل شد و برهمین اساس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ساعت 16 فردا را برای رسیدگی به این پرونده معین کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درحالی از مسئولان باشگاه پاس و خسرو حیدری خواسته است که ساعت 16 فردا در کمیته انضباطی حضور یابند که روز یکشنبه (فردا) در همین ساعت تیم‌های استقلال و پاس همدان در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر مقابل هم قرار می گیرند. با این وجود نه خسرو حیدری و نه مسئولان ارشد باشگاه پاس همدان به دلیل اهمیت بازی یاد شده نمی توانند در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یابند.

عصر فردا همچنین در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به پرونده شکایت باشگاه پاس از محسن یوسفی، بازیکن تیم صبای قم نیز رسیدگی می شود که این نشست نیز با حضور این بازیکن، نمایندگان دو باشگاه پاس همدان و صبای قم باید برگزار شود.

با توجه به حضور محتمل یوسفی در دیدار صبای قم - راه آهن شهرری طبیعی است که این بازیکن نمی تواند در نشست کمیته انضباطی شرکت کند و نمایندگان باشگاه‌های صبای قم و پاس همدان نیز به دلیل درگیری این دو تیم در دیدارهای هفته بیست و هشتم نمی توانند در این نشست حضور پیدا کنند.