انتقاد ناتو از عملکرد اعضا در افغانستان/ تاکید بر عضویت گرجستان و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری آلمان، در اجلاس دو روزه‌ ناتو در "کراکاو" لهستان که عصر روز گذشته به پایان رسید، تاکید شد که این سازمان درنظر دارد اوکراین وگرجستان را درآینده به عضویت خودبپذیرد. در این نشست ناتو همچنین خواستار عادی ‌سازی روابط با روسیه نیز شد.

" یاپ دهوپ شفر" دبیر کل ناتو، در پایان اجلاس دو روزه‌ وزرای دفاع ناتو در شهر کراکاو در لهستان، اعلام کرد که شورای ناتو- روسیه محملی نیست که درآن، تنها در مورد وضعیت هوا صحبت شود.او درادامه گفت، در جلسه‌ آینده این شورا تلاش می کنیم تا با مقامات روسیه در مورد مشکلات دو جانبه گفتگو کنیم.

شفر برای زمان تشکیل جلسه‌ این شورا، اوایل ماه مارس ( ماه آینده میلادی ) را پیشنهاد کرد.

در این نشست "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده ‌آمریکا هنوز خط‌ مشی دقیقی را در مورد روابط با روسیه مشخص نکرده، اما روابط با این کشور باید از نو تعریف شوند.

گیتس در مورد زمان عضویت اوکراین در ناتو اظهار داشت که ما خود می ‌دانیم که برای عضویت اوکراین در ناتو باید راهی طولانی پیموده شود.

وزیردفاع آمریکا با انتقاد ازوضعیت سیاست داخلی دراوکراین گفت: برای تحقق چنین خواستی باید دیدگاه سیاستمداران این کشور بیش از پیش به هم نزدیک شود.

وی همچنین درمورد استقرار سپر موشکی آمریکا درجمهوری چک و لهستان اعلام کرد که ایالات‌ متحده‌ آمریکا اجرای این طرح را باردیگر بررسی خواهد کرد و در این بررسی، روابط با جمهوری چک و لهستان از طرفی و روابط با روسیه از طرف دیگر مد نظر قرار خواهند گرفت.