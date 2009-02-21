ابداع رایانه های مکعبی تعاملی برای آموزش کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بر این باورند کودکان و نوجوانان زمانی که برای انجام تکلیف یا وظیفه ای از دستهای خود استفاده می کنند و در قالب بازی آن را به انجام می رسانند بهتر آموزش دیده و یادگیری آنها افزایش می یابد.

در همین راستا محققان ام آی تی با ترکیب کاردستی و آموزشهای مبنی بر بازی ابزار جالب و کوچکی را ارائه کرده اند. این ابزار Siftable نام داشته و از مکعب های کوچک رایانه ای تشکیل شده اند که به واسطه سیستم ردیابی، حسگر حرکتی و ارتباط بی سیم توانایی تعامل با یکدیگر را خواهند داشت.

کاربر این مکعبها را با دست حرکت داده و جابه جا می کند که با هر حرکت چه به صورت طبقه بندی باشد یا گروه بندی و یا ستون بندی، این مکعب ها تعامل با یکدیگر را ادامه می دهند.

این مکعب ها از نمایشگر رنگی، باطری قابل شارژ و رادیو برخوردارند. این رایانه ها یکپارچه بوده و دارای 4 فرستنده مادون قرمز اند. در حین جابجایی این مکعب ها کاربر بازخوردهای بصری را از طریق نمایشگر دریافت می کند و امکان دریافت بازخوردهای صوتی را نیز خواهد داشت.

Siftable قادر است حرکات خود را احساس کرده و هنگام حرکت بر روی سطح، تماس با مکعبی دیگر را درک می کند. هدف از تولید این مکعب های هوشمند امکان تعامل فیزیکی افراد با اطلاعات و رسانه ها عنوان شده است. در عین حال از این مکعب ها می توان در آموزش کودکان در زمینه های مختلف از جمله ریاضی، زبان و املا استفاده کرد. کودکان با داشتن تعداد معینی از حروف می توانند به ساختن کلمات مختلف بپردازند و زمانی که کلمه درست ساخته شد Siftable شروع به درخشش و ایجاد صوت می کند.

در عین حال این مکعبها را می توان در ارائه داستانهای تصویری مورد استفاده قرار داد. به بیانی دیگر با استفاده از مکعبهایی با تصاویر کاریکاتوری و قرار دادن شخصیتهای مختلف در کنار یکدیگر کودک می تواند داستان مورد نظر خود را به وجود آورد.

بر اساس گزارش گیزمگ، با اتصال به رایانه می توان از این ابزار در دسته بندی تصاویر نیز استفاده کرد. هر یک از این مکعبها در عین حال از آواهای مختلفی برخوردارند که کودک می تواند با در کنار هم قرار دادن آنها آهنگی جدید را خلق کند.