22 درصد قربانیان تصادفات در ایران کودک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در سمینار آموزشی مربیان بهزیستی با اعلام این مطلب مربیان و دست‌اندرکاران آموزش به کودکان را بخشی از پازل ترافیک دانست که بدون وجود آنان این تابلو ناقص خواهد ماند.

مهندس نصرالله خادم اسلام، وجود طرح جامع جهت نظارت بر تخلفات، اعمال قانون، وجود طرح جامع در خصوص نحوه ارتقای فرهنگی و چگونگی انجام فرهنگسازی و فراهم کردن زمینه‌های آن را از ارکان اصلی فعالیت‌های حوزه فرهنگ ترافیک دانست.

مدیر عامل سازمان ترافیک با اشاره به آموزش بیش از 80 مربی مهد کودک در سال گذشته افزود: آموزش سه هزار نفر دیگر از مربیان مهد کودک تا پایان سال در دستور کار قرار دارد. همچنین باید بر انتقال مفاهیم ترافیکی به زبان کودکان در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ عبور و مرور در جامعه تأکید شود.

این سمینار در ادامه فعالیت‌های آموزشی سازمان حمل و نقل و ترافیک با حضور حدود 350 نفر از مربیان مهدهای کودک بهزیستی با هدف آشنایی مربیان با چگونگی انتقال مفاهیم ترافیکی به کودکان برگزار شد.