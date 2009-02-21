102 هزار رقبه در گلستان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد انتصاری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان افزود: در سال جاری سه میلیارد و 870 میلیون ریال درآمد در موقوفات استان جذب شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد رشد یافته است.

وی اظهار داشت: این درحالی است که تا پایان سال 86، پنج میلیارد و 490 میلیون ریال درامد موقوفات استان بوده است.

وی به جایگاه وقف اشاره و عنوان کرد: تبلیغ فرهنگ وقف فقط به معنای خطابه و موعظه نیست و تاکنون متولیان وقف آنگونه شایسته این سنت است به آن نپرداخته اند.

حجت الاسلام انتصاری بیان داشت: موثرترین عمل در ترویج فرهنگ وقف عمل به آن است و برای اینکه برکات موقوفات در جامعه اسلامی نمایان شود باید به وقف عمل کرد و موقوفات باید به حالت وقف باقی ماند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان بیان داشت: شناسایی، احیاء، توسعه و اداره موقوفات و نظارت بر موسسات و انجمنهای خیریه از جمله وظایف این اداره کل است که پیگیری می شود.

وی یادآورشد: در بحث بقاع متبرکه در استان معارضی وجود ندارد ولی کاربری این اماکن باید تغییر یابد و گسترش طرفیتها و کارکردهای بقاع متبرکه از برنامه های جدی این اداره کل است.

وی عنوان کرد: در بحث مدیریت بر موقوفات طرحی ارایه شده و برای نهادینه شدن فرهنگ وقف باید تلاش و برنامه ریزی شود.

دو هزار و 13 مسجد و 109 بقاع متبرکه در گلستان وجود دارد.