ترویج آیینهای خرافه موجب بدبینی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، حجت الاسلام محمد جواد قهرمانی در نخستین جلسه حفظ شئونات فرهنگی این شهرستان با اشاره به جایگاه والای هیئتهای مذهبی در میان مردم لزوم نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت هیاتها را مورد تاکیدقرار داد.

وی همچنین با بیان اهمیت حضور و نظارت روحانیون بر فعالیت های مذهبی هیئتها افزود: وجود روحانیون در هیاتهای مذهبی و فعالیتهای قرآنی موجب تقویت بنیه علمی و اخلاقی و رفع مسایل و مشلات و نقاط ضعف هیاتها می شود.

فرماندار میاندوآب نیز در این جلسه با بیان اهمیت نظارت روحانیون بر فعالیت هیاتهای دینی و مذهبی گفت: این ستاد موظف است ضمن نظارت دقیق بر نحوه عملکرد مسوولین و اعضای هیاتها از بروز هرگونه انحرف و شعارهای انحرافی و خرافی در هیاتها جلوگیری کند.

مجید سیف حقیقت اظهارداشت: صدور مجوز برای فعالیت هیاتهای مذهبی جدید نیز باید با نظارت و هوشیاری زیاد انجام بگیرد تا افراد متعهد و انقلابی در راس هیاتها و تشکلهای مذهبی قرار گیرند.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی میاندوآب نیز در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر 336 هیات قرآنی، عزاداری اعم از شهری و روستایی در 314 مسجد و حسینیه میاندوآب فعالیت می کنند بیان داشت:با راه اندازی ستاد حفظ شئونات فرهنگی در این شهرستان پیش بینی می شود مراسمات وآیین های مذهبی در این شهرستان ساماندهی شود.

حجت الاسلام حسین اعتمادی تعداد روحانیون این شهرستان را 87 نفر اعلام کرد و گفت: 27 نفر از این تعداد در قالب طرح هجرت در روستاها مستقر شده و 60 نفر نیز روحانیون بومی هستند که با هیاتهای قرآنی و عزاداری و مذهبی همکاری می کنند.

ستاد ویژه حفظ شئونات اسلامی در میاندوآب با هدف نظارت و بازرسی دقیق و مستمر بر فعالیت هیئتهای مذهبی، تشکلهای قرآنی و هیاتهای عزاداری و مقابله با تحریف و جلوگیری از طرح شعارهای خرافی و حرکات غیر دینی تشکیل شده است، ازاین پس صدور مجوز برای هیاتهای مذهبی را بر عهده خواهد شد.

امام جمعه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده حوزه علوم دینی اعضای اصلی این ستاد را تشکیل می دهند.