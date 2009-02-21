۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

شورای امنیت ماه جاری درباره ایران تشکیل جلسه نمی دهد

رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد بعید دانست که این شورا در ماه فوریه درباره ایران نشستی را برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره ، " یوکیو تاساکا " نماینده ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل متحد که ریاست دوره ای این شورا را برعهده دارد؛ در پاسخ به پرسشی درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران گفت : بعید است که شورای امنیت در ماه جاری برای بررسی گزارش آژانس درباره ایران تشکیل جلسه بدهد.

وی درادامه با اشاره به اینکه موضوع برنامه هسته ای ایران نه فقط برای آژانس بین المللی انرژی اتمی بلکه برای برای شورای امنیت هم مسئله ای بسیار مهم به شمار می رود.

" تاکاسو" درعین حال گفت : در حال بررسی گزارش آژانس بین المللی هستیم. اما موضع ما در قبال این مسئله بسیار روشن است و آن اینکه تمایل نداریم که تعداد کشورهایی که سلاح هسته ای در اختیار دارند، زیاد شود و خواسته ما این است که ایران به خواسته های شورای امنیت و قطعنامه های آن تن در دهد.

این درحالی است که گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران حاکی از آن است که در خلال بازرسی ها از روند برنامه هسته ای ایران انحرافی ثابت نشده است.

