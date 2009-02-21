دو زمین گلف استاندارد در استان همدان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اسحاقی که برای افتتاح زمین گلف پارک مردم و برگزاری مسابقات گلف و جشنواره مینی گلف سیمرغ هگمتانه به این استان سفر کرده بود، گفت: در مذاکره ای که با دکترمرادی استاندار همدان بهمراه افتخاری مدیر کل تربیت بدنی و سروش مقدم رئیس هیئت گلف همدان داشته مقرر شد یک زمین گلف استاندارد چمن در کنار فرودگاه توسط بخش خصوصی و دومین زمین گلف چمن استاندارد نیز با اختصاص 30 هکتار زمین در محدوده ورزشگاه 15 هزار نفری همدان راه اندازی شود.

اسحاقی گفت: در مرحله اول برای راه اندازی این زمین 30 هکتاری استاندارد چمن، استانداری مبلغ 5 میلیارد ریال اختصاص می دهد و مقرر شد اداره کل تربیت استان و فدراسیون گلف رایزنی لازم را با مسئولان سازمان تربیت بدنی برای اختصاص مبلغ باقی مانده اتمام پروژه انجام دهند.

رئیس فدراسیون گلف ضمن تقدیر از مسئولان ورزش دوست استان همدان بخصوص استاندار، معاون سیاسی ، فرماندار همدان و مدیرکل تربیت بدنی استان و رئیس هیئت گلف استان ، گفت: با توجه به استقبال جوانان استان از ورزش گلف شروع این ورزش مفرح و جذاب را در این استان توریست پذیر آغاز شد و پیش بینی می کنم، استان همدان در آینده ای نه چندان دور به یکی از قطب های ورزش گلف تبدیل شود.

رئیس فدراسیون گلف بهمراه استاندار، مدیرکل تربیت بدنی و رئیس هیئت گلف استان همدان از زمین 30 هکتاری ورزشگاه 15 هزار نفری بازدید و مقرر شد، بزودی کارهای مقدماتی آن انجام شود.