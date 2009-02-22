پرداخت 6400 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال در همدان

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این میزان اعتبار برای اجرای 29 هزار و 854 طرح پرداخت شده است که با اجرای آنها زمینه اشتغال 67 هزار و 71 نفر فراهم می شود.

وی افزود: تاکنون قرارداد 35هزار و 380 طرح اقتصادی زودبازده در همدان منعقد شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده تاکنون 35 هزارو380 طرح به مرحله عقد قرارداد رسیده‌اند و در نوبت دریافت اعتبار هستند.

اقلامی با بیان اینکه طرحهای به مرحله عقد قرارداد رسیده زمینه اشتغال 67 هزار و71 نفر را فراهم می‌کنند، اظهار داشت: در سه سال گذشته 10 هزار و 840 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بنگاه‌های اشتغالزا به استان همدان اختصاص یافته است که از این میزان 6 هزار و 595 میلیارد ریال سهم سالهای 84 و 85 است.

وی یادآور شد: بانکهای مسکن، صنعت و معدن و سپه به ترتیب بیشترین پرداختی را در زمینه ایجاد بنگاهها به خود اختصاص داده اند.

اقلامی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح، 40 هزار و31 طرح در دبیرخانه این بنگاه پذیرش شده است.