اصغر فرهادی در نشست مطبوعاتی فیلم سینمایی "درباره الی" در پاسخ به خبرنگار مهر درباره احتمال جریانساز بودن این فیلم و ایجاد زمینه برای حضور تازه سینمای ایران در سطح بینالمللی گفت: جریانسازی گاه موجب مرگ یک نوع فیلم میشود.
او افزود: وقتی به فیلمهای کیارستمی و آثاری که به تقلید از فیلمهای او ساخته شده نگاه میکنیم، درمییابیم اصل آثار و آنچه کیارستمی ساخته با فیلمهای تقلید شده از آن تفاوت بسیار دارد و از همین رو چنین جریانی میتواند موجب نزول گونهای از آثار شود.
فرهادی ادامه داد: بر اساس الگوهایی که در مورد فیلمهای موفق در جشنوارهها در ایران جا افتاده، وقتی "چهارشنبه سوری" را ساختم تعدادی اعتقاد داشتند این فیلم نمیتواند در جشنوارهها حضور موفق داشته باشد، اما دیدیم فیلم به لوکارنو، شیکاگو و چند جشنواره دیگر رفت.
او با اشاره به دیگر تولیدات سینمای ایران که امکان حضور موفق در جشنوارههای خارجی را داشتهاند، گفت: بسیاری از فیلمهای خوب ما که در ایران موفق بودند، اگر امکان حضور در جشنوارههای بین المللی را به دست میآوردند و یا به عکس اگر فیلمهایی که در جشنوارههای خارجی مورد توجه قرار گرفته بودند در ایران نیز امکان نمایش به دست میآوردند، شاهد موفقیت دوجانبه آنها میشدیم.
کارگردان "درباره الی" با اشاره به دو فیلم "ناخدا خورشید" ناصر تقوایی و "آبادانیها" کیانوش عیاری گفت: اگر شرایط "درباره الی" برای این فیلمها نیز فراهم میشد شاید میتوانستند موقعیت این فیلم را به دست آورند.
او همچنین در پاسخ به این اظهارنظر که فیلم او نوعی تازه از فیلمهای ایرانی است که از جریان اصلی سینما به جشنواره خارجی راه یافته و به نوعی یک بدعت در حضورهای بینالمللی سینمای ایران است، گفت: تعدادی از فیلمها به لحاظ حضور بینالمللی و موفقیت در داخل کشور شرایط مشابه با "درباره الی" داشتهاند، اما از آن جا که همواره به صورت تک جرقه بودهاند به جریانی مستمر در سینما تبدیل نشدهاند.
نشست مطبوعاتی فیلم "درباره الی" امروز شنبه با حضور کارگردان، تهیهکننده و بازیگران فیلم در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
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