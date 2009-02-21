امنیت و آسایش امروز مردم مرهون مجاهدت نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی ظهر امروز در همایش روسای کلانتریها و فرماندهان پاسگاههای استان گفت: مردم اصلی ترین مخاطبان نیروی انتظامی اند و تلاش شما نیز باید برای آسایش و رفاه و امنیت آنها باشد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: امنیت موجود در استان را مرهون شما تلاشگران نیروی انتظامی هستیم و اگر حادثه ای اتفاق بیفتد و حکایت از ناامنی باشد، آنوقت مردم متوجه و قدردان امنیت خواهند بود.

وی با اشاره به شناخت های متفاوت مردم و ضرورت توجه نیروی انتظامی به آنها، اضافه کرد: بایستی با بهره گیری از آموزه های دینی و با احترام به حقوق مردم و اموزش های لازم در جهت خدمت به مردم تلاش کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت نیاز مندی کارکنان نیری انتظامی به خلاقیت در امورات محوله خود و همچنین ضرورت ارزیابی نیروها از سوی فرماندهی گفت: باید الگوسازی نمود که اگر نیرویی خوب عمل کرد، مورد تشویق و اگر خلاف آن را عمل نماید، مورد تنبیه قرار خواهد گرفت.

وی تلاش دولت خدمتگذار را در جهت رضایت مردم اعلام کرد و گفت: دولت مبنای حرکت خود را به دست آوردن رضایت مردمی قرار داده و آنچه ارزش دارد اعتماد به نقش مردم و جایگاه مردم در نظام است.

دکتر علیرضا بیگی با اشاره به اینکه، مردم مسیر حکومت ها را تعیین می کنند و کارنامه نیروی انتظامی نیز به وسیله مردم مورد ارزیابی قرار می گیرد، گفت: نیروی انتظامی بایستی حرکت خود را بر مبنای خواست مردم انجام دهد و برای عزت و آبرومندی مردم تلاش نماید.

وی برقراری امنیت را از وظایف اصلی نیروی انتظامی دانست و افزود: اگر مردم با نیروی انتظامی در برقراری امنیت همکاری کنند آنوقت لذت امنیت را خواهند چشید.

بیگی ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای نیروی انتظامی در برقراری امنیت و رفاه جامعه، خواستار تداوم و گسترش آن در جامعه شد.