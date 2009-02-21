فیلم داستان زندگی زنی است که با شغلی خاص امرار معاش میکند و با مرگ شوهرش دچار مشکل میشود. "طاووسهای بیپر" نخستین تجربه مزدآبادی در عرصه سینمای حرفهای است که ساخت چند فیلم کوتاه، مستند و مجموعه تلویزیونی را در کارنامه دارد. عربنیا هم نخستین تجربه بازیگردانی خود را با این فیلم ثبت کرده است.
حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار دیگر بازیگران فیلم هستند که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده و در بخش نگاه نو (مسابقه فیلمهای اول و دوم) بیست و هفتمین جشنواره فجر حضور داشت. "طاووسهای بیپر" در جشنواره مورد استقبال منتقدان و کارشناسان سینما قرار گرفت.
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