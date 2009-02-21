به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این فیلم در جلسه هفتگی باشگاه فیلم تهران وابسته به کانون فیلم فرهنگسرا به نمایش درآمده و پس از آن با حضور کارگردان، فریبرز عرب‌نیا، هنگامه قاضیانی و آهو خردمند بازیگران و رضا درستکار منتقد سینما مورد تحلیل قرار می‌گیرد.فیلم داستان زندگی زنی است که با شغلی خاص امرار معاش می‌کند و با مرگ شوهرش دچار مشکل می‌شود. "طاووس‌های بی‌پر" نخستین تجربه مزدآبادی در عرصه سینمای حرفه‌ای است که ساخت چند فیلم کوتاه، مستند و مجموعه تلویزیونی را در کارنامه دارد. عرب‌نیا هم نخستین تجربه بازیگردانی خود را با این فیلم ثبت کرده است.

حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار دیگر بازیگران فیلم هستند که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده و در بخش نگاه نو (مسابقه فیلم‌های اول و دوم) بیست و هفتمین جشنواره فجر حضور داشت. "طاووس‌های بی‌پر" در جشنواره مورد استقبال منتقدان و کارشناسان سینما قرار گرفت.