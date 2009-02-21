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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

1140 کیلوگرم تریاک از یک باند توزیع مواد مخدر در کرمانشاه کشف و ضبط شد

1140 کیلوگرم تریاک از یک باند توزیع مواد مخدر در کرمانشاه کشف و ضبط شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه از کشف یک هزارو140 کیلوگرم تریاک از یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه حجت الله دمیاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته پس از انجام یکسری عملیات تعقیب و گریز، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر کرمانشاه از یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر یک هزارو140 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

 

وی افزود: در این رابطه تعدادی از قاچاقچیان نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

 

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاهخاطر نشان کرد: این قاچاقچیان قصد توزیع این مواد در سطح کرمانشاه را داشتند که خوشبختانه در انجام این عمل سوء خود ناکام ماندند.

کد مطلب 837592

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