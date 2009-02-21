1140 کیلوگرم تریاک از یک باند توزیع مواد مخدر در کرمانشاه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه حجت الله دمیاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته پس از انجام یکسری عملیات تعقیب و گریز، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر کرمانشاه از یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر یک هزارو140 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه تعدادی از قاچاقچیان نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاهخاطر نشان کرد: این قاچاقچیان قصد توزیع این مواد در سطح کرمانشاه را داشتند که خوشبختانه در انجام این عمل سوء خود ناکام ماندند.