نیایش تمام ادیان در مدارس دولتی دانمارک تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه دانمارکی کریستلیگ داگبلد، براساس اعلام وزارت آموزش دانمارک، مسلمانان، یهودیان و مسیحیان می‌توانند در مدارس دولتی به نیایش ویژه دین خود توجه داشته باشد و نیایش تمام پیروان ادیان در مدارس دولتی براساس اصول این مدارس خواهد بود.

برتل هاردر وزیر آموزش دانمارک گفت: این تصمیم به دنبال درخواست کریستین آنتورینی سخنگوی بخش آموزش حزب سوسیال دمکرات اتخاذ شده است. این درحالی است که هاردر تأکید کرد که فرهنگ دانمارک و آموزش مسیحی جایگاه ویژه‌ای در مدارس این کشور دارد.

وزیر آموزش همچنین یادآور شد که تصویب این امر همچنین موانع قرائت نیایشی از یک دین غیرمسیحی در گردهمایی‌های جمعی چون مراسم صبحگاه را مورد توجه قرار می‌دهد.

حدود 200 هزار مسلمان در میان جمعیت 4/5 میلیون نفری دانمارک زندگی می‌کنند.