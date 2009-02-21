15 طرح راه و ترابری در غرب گلستان بهره برداری شد

محمدتقی جوان شورابی ظهر شنبه در حاشیه اجرای این طرحها به خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرحها بیش از11 میلیارد و 580 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این پروژه ها شامل هفت پروژه در شهرستان کردکوی، پنج پروژه در شهرستان بندرگز و سه پروژه در شهرستان بندرترکمن در بخش راه و ترابری است.

وی خاطرنشان کرد: زیرسازی و آسفالت راه روستایی النگ، ایلوار و شانه سازی جاده قدیم کردکوی- گلوگاه به طول 4 کیلومتر، نصب پل عابر پیاده تقاطع یساقی و شانه سازی راه روستایی سرکلاته خرابشهر و روستای بدیل آباد و بهسازی راه خرم دره شهرستان کردکوی به بهره برداری رسیده است.

به گفته شورایی، همچنین زیرسازی و آسفالت جاده کوهستانی وزوار و راه بین روستایی کهنه کلباد - کارکنده به طول یک کیلومتر، شانه سازی راه حسین آباد و کهنه کلباد، بهره برداری از تابلو و اطلاع رسانی دیجیتالی V.M.S پلیس راه نوکنده از پروژه های افتتاح شده در شهرستان بندرگز است.

مدیرکل راه و تبرابری گلستان بیان داشت: ادامه زیر سازی و آسفالت راه حاجی گلدیخان - کریم ایشان، بهسازی محور بندرترکمن - سه راهی یساقی و پل عابر پیاده نیاز آباد طرحهایی است که در شهرستان بندرترکمن به بهره برداری رسیده است.

772 کیلومتر راه زیرپوشش اداره راه و ترابری بندرترکمن در غرب گلستان است.

