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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۹

برپایی نمایشگاه آثار صادقی در مجموعه آسمان

برپایی نمایشگاه آثار صادقی در مجموعه آسمان

همزمان با برگزاری دومین مراسم تقدیر از استادان برگزیده حوزه هنر نمایشگاهی از آثار علی اکبر صادقی در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از استادان برگزیده حوزه هنر یکشنبه چهارم اسفند ساعت 18 در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار می‌شود و همزمان 50 تابلو نقاشی رنگ و روغن، شش اثر حجمی و بیش از 20 تابلو طراحی ساخت انیمیشن علی‌اکبر صادقی در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

همچنین در این مراسم از چهار هنرمند برگزیده شامل صادقی در حوزه تجسمی، فرهاد ناظرزاده کرمانی در حوزه تئاتر، سعید توکلیان در حوزه انیمیشن و حسن ریاحی در حوزه موسیقی تجلیل می‌شود.

مراسم تقدیر از استادان برگزیده حوزه هنر به همت معاونت هنری فرهنگستان هنر و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 837628

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