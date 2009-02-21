10 موسسه قرآنی در خراسان جنوبی ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان ظهر امروز در جمع فعالان قرآنی خراسان جنوبی اظهارداشت: فعالیت های قرآنی با توجه به رویکرد دولت نهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی با اشاره به بیانات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه از قرآن به عنوان ناصح وهدایت گری برای بشر در تمام دوران زندگی یاد کرد و افزود: شناسایی مجامع و محافل قرآنی و حمایت از آنها و تشکیل موسسات قرآنی یکی از اساسی وظایف این اداره در استان است.

افضلیان تصریح کرد: قرآن به عنوان مجموعه خرد جمعی رسالت همه انبیاء در طول تاریخ و به عنوان نیاز عقول تکامل یافته بشر تا همیشه تاریخ صرفا یک کتاب و تعدادی سطور و آیه نیست بلکه مجموعه برنامه ها و سیاستگذاری حضرت باری تعالی است تا زمینه حیاتی معقول را برای انسان بر روی کره خاکی فراهم آورد و نیز و مجموعه ای از بهترین برنامه های زندگی انسان در همه بخشهای علمی - سیاسی - اقتصادی و ... را به او اهداء کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از معارف قرآن به عنوان اساس تمدن بشر یاد کرد و بیان داشت: بشر امروز بیش از هر زمان دیگری به عجین سازی خود با آموزه های قرآن محتاج است.

وی افزود: بشری که مکاتب و ایدولوژی های مختلفی را تجربه کرده و دلش را به هزاران شیوه آزموده، امروزه شاهد طلوع یک فجر دیگر برای بشر است که روی آوردن به معارف نهفته در بطن و متن دین که نازل شده از سوی خداوند است مقدمه این طلوع نورانی است.

وی قرآن را به عنوان زیر ساخت همه برنامه های جمهوری اسلامی دانست و افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه عظیم فرهنگی کشور باید همه فعالیت های خود را با مسجد و قرآن عجین کند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در طی سه سال گذشته با نگاه ارزشی دولت نهم به مقوله قرآن و عترت بحث تقویت مراکز فعالیتهایی قرآنی را در سرلوحه کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است.

محمد حسین جعفری بیان داشت: در طی دو سال گذشته با فعال نمودن مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی و مستقل شدن آن از معاونت فرهنگی در سطح کشور قدم های مفیدی در راستای فعالیتهای قرآنی برداشته شده و باید این فرصت را غنیمت شمریم و در تقویت فعالیتهای قرآنی در سطح استان از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.