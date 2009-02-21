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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

10 موسسه قرآنی در خراسان جنوبی ثبت می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر پنج موسسه قرآنی در استان به ثبت رسیده است، گفت: ثبت 10 موسسه قرآنی دیگر در استان نیز از سوی این اداره در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان ظهر امروز در جمع فعالان قرآنی خراسان جنوبی اظهارداشت: فعالیت های قرآنی با توجه به رویکرد دولت نهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی با اشاره به بیانات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه از قرآن به عنوان ناصح وهدایت گری برای بشر در تمام دوران زندگی یاد کرد و افزود:  شناسایی مجامع و محافل قرآنی و حمایت از آنها و تشکیل موسسات قرآنی یکی از اساسی وظایف این اداره در استان است.

افضلیان تصریح کرد: قرآن به عنوان مجموعه خرد جمعی رسالت همه انبیاء در طول تاریخ و به عنوان نیاز عقول  تکامل یافته بشر تا همیشه تاریخ  صرفا یک کتاب و تعدادی سطور و آیه نیست بلکه مجموعه برنامه ها و سیاستگذاری حضرت باری تعالی است تا زمینه حیاتی معقول را برای انسان بر روی کره خاکی فراهم آورد و نیز و مجموعه ای از بهترین برنامه های زندگی انسان در همه بخشهای علمی - سیاسی - اقتصادی و ... را به او اهداء کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی  از معارف قرآن به عنوان اساس تمدن بشر یاد کرد و بیان داشت: بشر امروز بیش از هر زمان دیگری به عجین سازی خود با آموزه های قرآن محتاج است.

وی افزود: بشری که مکاتب و ایدولوژی های مختلفی را تجربه کرده و دلش را به هزاران شیوه آزموده، امروزه شاهد طلوع یک فجر دیگر برای بشر است که روی آوردن به معارف نهفته در بطن و متن دین که نازل شده از سوی خداوند است مقدمه این طلوع نورانی است.

وی قرآن  را به عنوان زیر ساخت همه برنامه های جمهوری اسلامی دانست و افزود:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه عظیم فرهنگی کشور باید همه فعالیت های خود را با مسجد و قرآن عجین کند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در طی سه سال گذشته با نگاه  ارزشی دولت نهم به مقوله قرآن و عترت بحث تقویت مراکز فعالیتهایی قرآنی را در سرلوحه کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است.

محمد حسین جعفری بیان داشت: در طی دو سال گذشته با فعال نمودن مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی و مستقل شدن آن از معاونت فرهنگی در سطح کشور قدم های مفیدی در راستای فعالیتهای قرآنی برداشته شده و باید این فرصت را غنیمت شمریم و در تقویت فعالیتهای قرآنی در سطح استان از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.

کد مطلب 837634

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