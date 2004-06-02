خلاصه گزارش محمد البرادعي درباره پرونده هسته اي ايران

« خبر تكميلي » : توضيحات درباره متن نهايي گزارش البرادعي



به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن نهايي گزارش محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه توسط يكي از ديپلماتهاي مستقر در وين در اختيار "مهر" قرار گرفت حدود 26 صفحه را شامل مي شود.



اين گزارش 10 صفحه اصلي و 13 صفحه ضميمه دارد كه در صفحات اصلي بررسي هاي صورت گرفته در سايت هاي هسته اي و نتايج يافت شده از سوي آژانس و در صفحات الحاقي درباره فعاليت هاي مختلف مرتبط با انرژي هسته اي و نوع شكل گيري آنها در كشورمان توضيح داده شده است.



در10 صفحه اصلي اين گزارش، اجراي توافق نامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران در 47 بند و 4 بخش آماده شده است: بخش اول مقدمه و شامل رجوع به قطعنامه ها و توافق نامه هايي است كه توسط آژانس درباره ايران صادر شده است و بندهاي 1 تا 3 را در بر مي گيرد.

بخش A صفحات اصلي "گاه شمار فعاليت هاي آژانس در ايران از ابتداي مارس 2004 تاكنون" است ؛ كه بند 4 تا 20 را به خود اختصاص داده است. بند 21 تا 40 بخش B با نام "موضوعات باقي مانده و گام هاي آينده" را در بر گرفته است و بخش C يعني "يافته ها" در بند 41 تا 47 شرح داده شده است.



در بخش اول گزارش البرادعي با اشاره به قطعنامه 13 مارس سال جاري كه در مقر آژانس به تصويب رسيد و طي آن از ايران به دليل همكاري فعالانه با ديده بان هسته اي سازمان ملل تقدير بعمل آمد ، از برخي ضعف ها در همكاري جمهوري اسلامي با آژانس سخن به ميان آمده و ازايران خواسته شده كه همكاري خود با اين نهاد بين المللي را تقويت نمايد و همچنين با خرسندي از امضاي پروتكل الحاقي توسط تهران ، برخي از تعهدات ايران در قالب توافق نامه پادمان يادآوري شده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در بخش A به ترتيب درخواست آژانس از ايران براي بازرسي از كارخانه هسته اي نطنز، دريافت نامه اي از ايران شامل اظهارنظر درباره گزارش قبلي البرادعي درباره ايران در مارس 2004 ، اظهار نامه شفاهي ايران مبني بر تعهد به پروتكل الحاقي و درخواست لغو بازرسي ها به دليل تعطيلات نوروز، ديدار البرادعي و هيئت همراه با مقامات ايراني در تهران، ديدار معاون آژانس در امور پادمان ها با مدير كل روابط خارجي وزرات امور خارجه ايران در وين درباره چگونگي دسترسي آژانس به سايت هاي هسته اي ايران ، ديدار مقامات آژانس با هيئت ايراني به رياست مشاور ويژه دولت ايران، ورود بازرسان آژانس و بازرسي از برخي سايت ها كه نام آنها مشخص شده است، اعلام آژانس به ايران براي لزوم تحقيقات مستقل فعاليت هاي هسته اي ايران، اعلام نتيجه نمونه هاي محيطي در دو مركز هسته اي تهران از سوي آژانس به ايران، اعلام ايران درباره تست UF6 و نظر آژانس نسبت به اين درخواست و سپس شرح بازرسي هاي صورت گرفت از ايران آورده شده است.