۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

داوران نهایی جشنواره شعر فجر معرفی شدند

اسامی داوران سومین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در چهار حوزه شعر کلاسیک، سپید، کودک و نوجوان و تجلیل از شاعران پیشکسوت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره شعر فجر اعلام کرد در بخش شعر کلاسیک مرتضی کاخی، ساعد باقری، محمدرضا ترکی، حسین آهی و قربان ولیئی اشعار را بررسی کردند.

در بخش شعر سپید مفتون امینی، محمدباقر کلاهی اهری، مصطفی علیپور، محمدرضا عبدالملکیان و رضا صفریان داوری آثار را بر عهده داشتند.

‌در بخش شعر کودک و نوجوان نیز مصطفی رحماندوست، افشین اعلاء، بیوک ملکی، شکوه قاسم‌نیا و بابک نیک‌طلب داوری آثار را بر عهده داشتند.

در بخش تجلیل از شاعران پیشکسوت نیز علی معلم دامغانی، سیدعلی موسوی گرمارودی، مرتضی امیری اسفندقه، مشفق کاشانی و فاضل نظری آثار این بخش را برای معرفی چهره‌های متعهد و انقلابی بررسی کردند.

مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین المللی شعر فجر 10 اسفند ماه سال جاری در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 837640

