تمایزهای موضع طراحی و موضع قصدی از نگاه دنت

دنت تصور می کند که این توهم است. داشتن باورها و خواست­ها مستلزم داشتن قابلیت توصیف است. هنگامی­که ما مطلب را بیش از این مد نظر بگیریم، تصور می­کنیم که با اطلاق باورها، خواست­ها و دلایل، ما رابطۀ این­همانی با مؤلفه­های مکانیسم­هایی که به صورت علی متکفل رفتارند برقرار می­کنیم، و ما در خطر انسان­گرایانه کردن قرار داریم و بنابراین فاصله میان اذهان به موجودات انسانی و اذهان دیگر موجودات از بین می­رود.

این ایده سرراست است. با اتخاذ موضع التفاتی - با اطلاق باورها، خواست­ها و دلایل به عمل - ما نظامی از مقولات را به استخدام می­گیریم که ما را قادر می­سازد تا رفتار موجودات، مصنوعات و نظام­های طبیعی را تبیین و پیش­بینی کنیم. توجیه این شیوه­عمل بر دنده­ها و اهرم­های مصور موفق که متکفل عملی که ما مایلیم تبیین کنیم هستند متکی نیست بلکه بر فایدۀ آن متکی است. برای اهداف بزرگ زیادی، این همۀ آن چیزی است که ما نیاز داریم. شما به این­که رایانه رومیزی شما چگونه کار می­کند با اشاره به این­که آن رایانه خواهان چاپ کردن یک پرونده است و کشف این­که چاپگر کاغذ ندارد و امید دارد شما با اعلان بدان [مشکل] توجهی کنید انجام می­گیرد.

واژه­های تأکید شده در جمله قبل، اگردنت بر حق باشد، به صورت مابعدالطبیعی به کار نمی­روند: آن­ها از جهت معنایی از رایانۀ رومیزی شما سخن می­گویند و شما آن­ها را کاملاً و دقیقاً به معنایی که هنگام شرح رفتار انسانی دیگر هم­نوعان شرح می­دهید به کار می­برید. با این همه اگر شما تصور می­کردید که آن­چه در درون رایانه رومیزی شما جریان دارد از جهت کارکردی یا از جهت دیگر چیزی است که در درون موجودی انسانی جریان دارد اشتباه می­کنید. فهم این که چه چیزی ما را قابل مقایسه می­کند مستلزم آن است که ما از موضع طراحی فرود آییم و هنگامی­که این کار را صورت می­دهیم تفاوت گسترده میان رایانه، موجودات انسانی و دیگر موجودات را دریابیم.

با اتخاذ موضع طراحی ما در واقع موضع قصدی را تا اجزای نظام­های هوش­مند گسترش می­دهیم. این طرح از مشکل تسلسل به­دور است. با توجه به این حقیقت که در مورد این قابلیت این استنتاج صورت می­گیرد که ما به صورت مرتب می­توانیم نظام­های هوش­مند را با زیرنظام­ها تجزیه و تحلیل کنیم تا زمانی که به سطح مدونی برسیم که عمل آن از منظر طراحی جزیی است هر چند که شاید از جهت فیزیکی آن عمل پیچیده است.

در این­جا ما به موضع فیزیکی می­آییم و صحبت از سطح بالاتر باورها، خواست­ها و دلایل برای عمل را "ترک می­گوییم" . با این همه رسیدن به این سطح و اتخاذ موضع فیزیکی از سوی ما برآوردهای موضع قصدی سطح بالاتر یا موضع طراحی سطح بالاتر را اشتباه ارزیابی نمی­کند یا آن را تغییر نمی دهد. تصور این­که این سطح آن کار را انجام می­دهد مستلزم از دست دادن چشم­انداز فایده و اقتصادی است که از سوی مواضع قصدی و طراحی تأمین می شود. این فایده و اقتصاد همۀ آن چیزی را که ما برای به کارگیری آن­ها نیاز داریم ارایه می­کند.