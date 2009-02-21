تمایزهای موضع طراحی و موضع قصدی از نگاه دنت

دنت تصور می کند که این توهم است. داشتن باورها و خواستها مستلزم داشتن قابلیت توصیف است. هنگامیکه ما مطلب را بیش از این مد نظر بگیریم، تصور میکنیم که با اطلاق باورها، خواستها و دلایل، ما رابطۀ اینهمانی با مؤلفههای مکانیسمهایی که به صورت علی متکفل رفتارند برقرار میکنیم، و ما در خطر انسانگرایانه کردن قرار داریم و بنابراین فاصله میان اذهان به موجودات انسانی و اذهان دیگر موجودات از بین میرود.
این ایده سرراست است. با اتخاذ موضع التفاتی - با اطلاق باورها، خواستها و دلایل به عمل - ما نظامی از مقولات را به استخدام میگیریم که ما را قادر میسازد تا رفتار موجودات، مصنوعات و نظامهای طبیعی را تبیین و پیشبینی کنیم. توجیه این شیوهعمل بر دندهها و اهرمهای مصور موفق که متکفل عملی که ما مایلیم تبیین کنیم هستند متکی نیست بلکه بر فایدۀ آن متکی است. برای اهداف بزرگ زیادی، این همۀ آن چیزی است که ما نیاز داریم. شما به اینکه رایانه رومیزی شما چگونه کار میکند با اشاره به اینکه آن رایانه خواهان چاپ کردن یک پرونده است و کشف اینکه چاپگر کاغذ ندارد و امید دارد شما با اعلان بدان [مشکل] توجهی کنید انجام میگیرد.
واژههای تأکید شده در جمله قبل، اگردنت بر حق باشد، به صورت مابعدالطبیعی به کار نمیروند: آنها از جهت معنایی از رایانۀ رومیزی شما سخن میگویند و شما آنها را کاملاً و دقیقاً به معنایی که هنگام شرح رفتار انسانی دیگر همنوعان شرح میدهید به کار میبرید. با این همه اگر شما تصور میکردید که آنچه در درون رایانه رومیزی شما جریان دارد از جهت کارکردی یا از جهت دیگر چیزی است که در درون موجودی انسانی جریان دارد اشتباه میکنید. فهم این که چه چیزی ما را قابل مقایسه میکند مستلزم آن است که ما از موضع طراحی فرود آییم و هنگامیکه این کار را صورت میدهیم تفاوت گسترده میان رایانه، موجودات انسانی و دیگر موجودات را دریابیم.
با اتخاذ موضع طراحی ما در واقع موضع قصدی را تا اجزای نظامهای هوشمند گسترش میدهیم. این طرح از مشکل تسلسل بهدور است. با توجه به این حقیقت که در مورد این قابلیت این استنتاج صورت میگیرد که ما به صورت مرتب میتوانیم نظامهای هوشمند را با زیرنظامها تجزیه و تحلیل کنیم تا زمانی که به سطح مدونی برسیم که عمل آن از منظر طراحی جزیی است هر چند که شاید از جهت فیزیکی آن عمل پیچیده است.
در اینجا ما به موضع فیزیکی میآییم و صحبت از سطح بالاتر باورها، خواستها و دلایل برای عمل را "ترک میگوییم" . با این همه رسیدن به این سطح و اتخاذ موضع فیزیکی از سوی ما برآوردهای موضع قصدی سطح بالاتر یا موضع طراحی سطح بالاتر را اشتباه ارزیابی نمیکند یا آن را تغییر نمی دهد. تصور اینکه این سطح آن کار را انجام میدهد مستلزم از دست دادن چشمانداز فایده و اقتصادی است که از سوی مواضع قصدی و طراحی تأمین می شود. این فایده و اقتصاد همۀ آن چیزی را که ما برای به کارگیری آنها نیاز داریم ارایه میکند.
