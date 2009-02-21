جان کری امروز با بشار اسد دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، بشار اسد امروز در دمشق هیئتی آمریکایی به ریاست "جان کری" رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا را به حضور می پذیرد و این در حالی است که صبح امروز شنبه با هیئت دیگر آمریکایی به ریاست "هوارد بیرمن" رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان دیدار کرد.

خبرگزاری آلمان به نقل از منابع سوری گزارش داد : بیرمن پنجشنبه گذشته وارد دمشق شد اما تاکنون تنها با " عماد مصطفی" سفیر سوریه در واشنگتن دیدار کرد.

انتظار می رود، جان کری علاوه بر دیدار با بشار اسد با فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری و ولید المعلم وزیر امورخارجه سوریه دیدار و با آنها درباره روابط دوجانبه دمشق و واشنگتن و دیگر مسائل مهم منطقه و همچنین روند صلح خاورمیانه مذاکراتی انجام دهد.

این درحالی است که یک هیئت دیگر از کنگره آمریکا به ریاست "بنیامین کاردین" یکی از اعضای مجلس سنای آمریکا هفته گذشته به دمشق سفر کرد.

پیش از این هیئت یعنی در اواخر ماه ژانویه، هیئتی دیگر از کمیسیون نیروهای مسلح آمریکا به ریاست "آدام اسمیت" به دمشق سفر کرد.