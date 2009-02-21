مقوله فرهنگ قبل از ورود به جامعه باید در دلها احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد حسین صفار هرندی ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی تالار بزرگ شهر اصفهان افزود: در صورتی که بتوان بناهای فرهنگی را آنگونه که باید و شاید در دلها تقویت نماییم در نهایت در مکانهای کوچک نیز عظمت فرهنگی والایی به وجود خواهد آمد و به فرهنگی دست می یابیم که ما را از شبیخون فرهنگی مصون می دارد.

وی تصریح کرد: بالاترین شبیخونهای فرهنگی را می توان با احیاء کاخ های فرهنگی در دلها حفظ و حراست نمود.

وی اظهار داشت: اکنون در دنیا شعارهای فرهنگی بسیار داده می شود چنانچه یکی از شخصیتهای فرهنگی برجسته در غرب که از آن با عنوان پیامبر فرهنگی غرب یاد می شود بر این باور است که باید روح فرهنگ در عصر جدید را در بی فرهنگی جستجو کرد.

صفار هرندی در این خصوص ادامه داد: آنان بر این باورند که باید هر آنچه مربوط به فرهنگ در گذشته است از میان برد و به فرهنگ جهانی پیوست و تابع فناوریهای نوین باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: منشا این پیامها بدین سبب است که وقتی آنان به گذشته نگاه می کنند هیچ پیشینه تاریخی ندارند و تاریخ این کشورها را نمی توان در بیش از 200 سال جستجو کرد و چون خودشان هیچ پیشینه تاریخی ندارند به افتخارات دیگران نیز هجوم می برند.

فرهنگ دینی و فرهنگ کشورمان با یکدیگر عجین هستند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فرهنگ پیشین ما با دین پیوند مستحکمی دارد و در صورت فاصله افتادن میان این دو فرهنگ دینی ما از بین خواهد رقت.

صفار هرندی تصریح کرد: در صورتی که پیوند ما با گذشته قطع شد ما همه چیز را از دست می دهیم و باید دانست که ما در بازیابی فرهنگی خود در 30 سال گذشته تا کنون جاده موفقیت بزرگی را طی کرده ایم که باید این جاده را ادامه داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اهالی فرهنگ گفت: باید دل شما با پایه های اصلی فرهنگ با یکدیگر گره خورده و در صورتی که این امر محقق شود آنگاه می توان بر شالوده آن هزاران کاخ فرهنگی خشک و گلی یا آهنی را بنا کرد.

وی همچنین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی سبب تجدید حیات در این عرصه های فرهنگی شد.

صفار هرندی با اشاره به کارنامه درخشان انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: اکنون حتی دنیای کینه جو هم حتی نمی تواند این مهم را انکار کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اکنون ایران نقطه آرمانی کشورهای جهان سوم است چنانچه نمونه بارز آن در پرتاب ماهواره امید نمایان است که همواره از سوی کشورهای جهان سوم رصد می شود و رصد این ماهواره در سایتهای نجوم در مقام نخست یا دوم جهانی در میان صدها ماهواره دیگر قرار گرفته است.