نمایش سه فیلم کوتاه در برنامه سینما فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سینما فردا اعلام کرد وقفه سه هفته‌ای برنامه‌‌های سینما فردا به دلیل برگزاری جشنواره فیلم فجر در سینما آزادی و اربعین حسینی بود و از این هفته برنامه طبق روال گذشته ادامه پیدا می‌کند.

نشست نقد و بررسی سه فیلم‌ کوتاه "حفره"، "سوگند به شب" و "تبر" پس از نمایش این فیلم‌ها با حضور کارگردانان، محمدرضا باباگلی منتقد سینما و مسعود سفلایی کارشناس در کافه سینما آزادی برگزار می‌شود.



برنامه سینما فردا به کوشش مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری و با هدف حمایت از تولید و نمایش فیلم کوتاه دوشنبه‌ها ساعت 18 در سینما آزادی برگزار می‌شود.