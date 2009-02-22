به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه با هدف ایجاد فضای مناسب و امن برای طرح پرسشهای نوجوانان و جوانان، تعمیق مبانی نظری، اعتقادی و ارزشی دانش‌آموزان به واسطه زدودن زنگار شبهات به‌روش چهره به چهره، بسترسازی مناسب برای ایجاد تعامل میان نوجوانان وجوانان و اساتید حوزه و دانشگاه و تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان میان این دو نهاد کشور به امضاء رسید.

این تفاهم نامه در شش ماده به انعقاد رسیده و به مدت 18 ماه از اول دی 1387 تا 31 خرداد 1389 در قالب گفتمانهای دینی به اجرا درخواهد آمد.

معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در برگزاری این گفتمانها عهده‌دار تعامل با مدارس و مساجد تحت پوشش طرح است.