به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه با هدف ایجاد فضای مناسب و امن برای طرح پرسشهای نوجوانان و جوانان، تعمیق مبانی نظری، اعتقادی و ارزشی دانشآموزان به واسطه زدودن زنگار شبهات بهروش چهره به چهره، بسترسازی مناسب برای ایجاد تعامل میان نوجوانان وجوانان و اساتید حوزه و دانشگاه و تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان میان این دو نهاد کشور به امضاء رسید.
این تفاهم نامه در شش ماده به انعقاد رسیده و به مدت 18 ماه از اول دی 1387 تا 31 خرداد 1389 در قالب گفتمانهای دینی به اجرا درخواهد آمد.
معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در برگزاری این گفتمانها عهدهدار تعامل با مدارس و مساجد تحت پوشش طرح است.
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