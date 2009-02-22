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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

درپی امضای تفاهم‌نامه‌ای/

سازمان تبلیغات اسلامی مبانی ارزشی دانش‌آموزان را ارتقا می‌بخشد

سازمان تبلیغات اسلامی مبانی ارزشی دانش‌آموزان را ارتقا می‌بخشد

تفاهم‌نامه همکاری در امور فرهنگی به ویژه برگزاری گفتمانهای دینی میان سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه با هدف ایجاد فضای مناسب و امن برای طرح پرسشهای نوجوانان و جوانان، تعمیق مبانی نظری، اعتقادی و ارزشی دانش‌آموزان به واسطه زدودن زنگار شبهات به‌روش چهره به چهره، بسترسازی مناسب برای ایجاد تعامل میان نوجوانان وجوانان و اساتید حوزه و دانشگاه و تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان میان این دو نهاد کشور به امضاء رسید.

این تفاهم نامه در شش ماده به انعقاد رسیده و به مدت 18 ماه از اول دی 1387 تا 31 خرداد 1389 در قالب گفتمانهای دینی به اجرا درخواهد آمد.

معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در برگزاری این گفتمانها عهده‌دار تعامل با مدارس و مساجد تحت پوشش طرح است.

 

کد مطلب 837665

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